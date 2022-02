Inter, le parole di Carnevali e il messaggio indiretto su Frattesi: lo scenario

Lavori in corso per il doppio colpo dal Sassuolo: ecco lo scenario della Gazzetta sul possibile arrivo di Frattesi all'Inter

Il nome principale è quello di Gianluca Scamacca in casa Inter, ma occhio anche a Davide Frattesi. Lavori in corso per il doppio colpo dal Sassuolo e La Gazzetta dello Sport oggi si focalizza così sul centrocampista: "Proprio ieri Carnevali, prima della partita con la Roma, ha fatto una significativa ammissione su Frattesi: vale a dire l’esistenza di quella clausola che concede alla Roma il 30 per cento sull’eventuale rivendita del centrocampista cresciuto a Trigoria. […] Con un messaggio indiretto all’Inter. Su Frattesi è più difficile individuare subito la via per intendersi, anche per quella percentuale da riconoscere alla Roma", si legge.