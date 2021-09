Inter, occhi su un giovanissimo del Genoa: “Anche il Milan interessato”

Gli occhi dei dirigenti nerazzurri e rossoneri su un talento del Grifone, monitorato verso la prossima stagione

Un nome nuovo per l’Inter in chiave mercato. È quello di Andrea Cambiaso, giovanissimo (classe 2ooo) esterno del Genoa che si sta mettendo in mostra su entrambe le fasce. Come riporta Il Secolo XIX, nei prossimi giorni il Genoa incontrerà l’agente per il rinnovo e l’adeguamento del contratto attualmente in scadenza nel 2023. “Da Milano sono già giunte voci di un interesse da parte di Milan e Inter”, assicura il quotidiano.