Inter, Milenkovic primo nome in lista: “Può liberarsi per questa cifra”

Il primo nome di casa Inter per rinforzare la difesa. È caccia al sostituto di Andrea Ranocchia per completare la rosa di Simone Inzaghi, la società si muove e c’è un profilo su tutti che interessa. Ne ha parlato così Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA): “Tra tutti i nomi fatti per sostituire Ranocchia, quello di Milenkovic è il più concreto. E può liberarsi per 15 milioni di euro dalla Fiorentina”, le sue parole.