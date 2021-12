Anche l’Inter su Milenkovic: la Fiorentina fissa il prezzo di vendita

Anche la dirigenza dell'Inter segue da vicino gli sviluppi relativi al centrale di difesa della Fiorentina

Il Milan per sostituire Simon Kjaer, ma anche l'Inter e la Juventus. Sono le tre squadre italiane in corsa per Nikola Milenkovic, difensore centrale e all'occorrenza terzino della Fiorentina. In scadenza di contratto al 30 giugno 2023, il classe 1997 è valutato circa 15 milioni di euro dalla società viola secondo quanto riportato da Calciomercato.com. Milenkovic ha molti estimatori anche in Premier League.