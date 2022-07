Inter, Milenkovic in caso di partenza di Skriniar? Lo scenario è un altro

Nikola Milenkovic è un obiettivo dell’Inter per rinforzare la difesa. A Firenze nell’ultima stagione ha giocato da centrale di destra in una difesa a 4, ma negli anni precedenti ha sempre ricoperto il ruolo sul centro-destra in una retroguardia a 3. I nerazzurri hanno già avviato i contatti per il giocatore, ma per ricoprire quale ruolo?