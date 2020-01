TMW – Un nerazzurro nel mirino del Verona: c’è l’apertura dell’Inter e del calciatore

L’Hellas Verona ha messo gli occhi su un calciatore dell’Inter. A spiegarlo sono i colleghi di TMW: “La società scaligera lavora sul miglioramento delle seconde linee, per avere in pratica giocatori dello stesso livello dei titolari, ricambi pronti per giocare dall’inizio. Il nome di Federico Dimarco dell’Inter calza a pennello: contatti in corso, ci sarebbe l’apertura da parte del club nerazzurro e del calciatore, l’accelerata arriverà quando uscirà Luigi Vitale nel ruolo, probabilmente verso la Serie B. In uscita ci sono anche Gennaro Tutino (di proprietà del Napoli) e Lubomir Tupta: andranno a giocare in cadetteria”.