CdS – Inter, fatta per Mkhitaryan: le cifre. “Visite mediche? Ecco quando”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è fatta per Henrikh Mkhitaryan all'Inter: i dettagli dell'intesa

Se da un lato l'Inter è ad un passo dal chiudere per Mkhitaryan e Bremer, oltre al già preso Onana - solo da ufficializzare -, dall'altro Zhang ha ribadito la necessità di tagliare il monte ingaggi del 15% e di chiudere il mercato in attivo di 60 mln di euro. Per questo, sarà inevitabile una cessione anche se "ad Inzaghi è stato garantito che verrà costruita una squadra forte e competitiva per lo scudetto, ma davanti a queste necessità, evidentemente, occorrerà attendere la fine del mercato per comprendere i valori effettivi", spiega il Corriere dello Sport. Per Mkhitaryan, l'Inter ha raggiunto l'accordo sulla base di un biennale da 3,6 mln di euro.