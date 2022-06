Inter-Mkhitaryan, si pianificano le visite mediche. Inzaghi lo vede in questo ruolo

Henrikh Mkhitaryan vestirà la maglia dell'Inter. Pronte le visite mediche, Inzaghi lo vede in questo ruolo in nerazzurro

Henrikh Mkhitaryan vestirà la maglia dell'Inter. Oggi ha rifiutato l'ultima proposta della Roma ed è pronto a diventare un nuovo rinforzo per Simone Inzaghi. Come svela alfredopedulla.com, "ora l’Inter può organizzare le visite, aveva raggiunto un accordo biennale da circa 4 milioni a stagione più bonus. Nelle intenzioni di Simone Inzaghi l’armeno sarebbe l’alter ego di Calhanoglu a centrocampo, ma per duttilità potrebbe essere utilizzato in altri ruoli. E l’Inter chiude un’altra operazione a parametro zero, in attesa di altre…", si legge.