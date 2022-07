Marchetti (Sky): “Cosa avrebbe dovuto fare l’Inter per prendere Bremer”

Cosa avrebbe dovuto fare l’Inter per prendere Gleison Bremer. Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, lo ha svelato nel suo editoriale su TMW: “L’Inter per prenderlo avrebbe dovuto rilanciare all’offerta monstre: non lo avrebbe fatto neanche di poco, a maggior ragione in questo caso. Quindi per far indossare a Bremer la maglia nerazzurra l’Inter avrebbe dovuto stringere prima. Ma per stringendo prima avrebbe di fatto spinto Skriniar sul mercato (quando invece serviva tenere alto il prezzo). Quindi come sempre questione di tempi, nel mercato. E così Bremer finisce alla Juve, e il primo round è andato ai bianconeri”, si legge.