Inter, una piazza ambiziosa attende Mulattieri: il giovane resterà in Italia

L'attaccante avrà la chance di mettersi in mostra altrove per poi provare a tornare e restare definitivamente in nerazzurro

Daniele Vitiello

Samuele Mulattieri è pronto a vivere una nuova avventura in prestito. Il giovane attaccante dell'Inter, in gol due volte contro la Pro Vercelli, potrebbe presto trasferirsi in Serie B. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Non è chiaro se nelle prossime sfide continuerà ad esserci Samuele Mulattieri, talentino 20enne d’attacco appena tornato dal prestito al Volendam, B olandese, e autore di una doppietta alla Pro Vercelli di Beppe Scienza. Alla fine dovrebbe andare a farsi le ossa in provincia, stavolta nella nostra B: con molta probabilità, diventerà il centravanti di un Crotone ambizioso che punta subito alla risalita".