GdS – Inter, muro per Casadei: no a 10 mln. Ma c’è da farsi questa domanda

“La fresca cessione di Pinamonti al Sassuolo – in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro – dà ossigeno alle casse del club e c’è sempre da tenere in considerazione la situazione legata a Cesare Casadei, con il Chelsea salito a 10 milioni e intenzionato a fare un ulteriore passo in avanti. L’Inter ha fatto muro fino a questo momento, ma quanto potrà resistere la barriera nerazzurra?”, la domanda che si pone la rosea.