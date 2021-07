CM – Inter-Nandez, il Cagliari vuole affare “alla Tonali”: si può chiudere così

Dialoghi in corso tra il club nerazzurro e quello sardo: si cerca l'intesa per il trasferimento del centrocampista

Come svela Calciomercato.com, può arrivare con “un’operazione molto simile a quella tra Brescia e Milan per Sandro Tonali. Sì al prestito, anche senza obbligo di riscatto, ma a patto che il prestito sia oneroso e che faccia incassare ai rossoblù una decina di milioni. Cifra che i nerazzurri non hanno intenzione di corrispondere e per questo ieri Marotta è stato chiaro quando ha spiegato: “Stiamo facendo valutazioni interne, non prevedo una trattativa rapida e veloce”, le sue parole”. C’è da limare la distanza tra le parti, ma si va avanti a trattare per Nandez in nerazzurro.