Inter, con Nandez può arrivare anche uno tra Dumfries e Bellerin: dipende da…

L'Inter studia il doppio colpo a destra: oltre a Nandez dal Cagliari potrebbe arrivare anche uno tra Dumfries e Bellerin

In attesa dell'incontro con il Cagliari per trovare l'intesa per Nahitan Nandez, l'Inter ha le idee chiare sulle prossime mosse sul mercato. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, se dovesse arrivare la fumata bianca per l'uruguaiano il discorso fasce si chiude.