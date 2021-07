Inter-Nandez, CdS frena: “Non è il nome in pole, distanza abissale in realtà”

Inter e Cagliari sono costantemente in aggiornamento, ma al momento domanda e offerta non combaciano, anzi

“I colloqui che ci sono stati con il Cagliari non hanno portato neppure ad accelerazioni per Nandez. […] Il giocatore vuole a tutti i costi una grande e ha già fatto sapere a Giulini che la maglia nerazzurra è la sua preferita. Con il club della famiglia Zhang un accordo di massima per il contratto l'uruguaiano ce l'ha già (un anno più tre in caso di riscatto), ma sa che manca tutto il resto ovvero l'intesa tra le società sulle cifre più che sulla formula (ok al prestito con diritto). L'Inter vorrebbe dare al Cagliari un giocatore (non Agoume, meglio Pinamonti o un giovane) per non tirar fuori neppure un euro per il prestito, mentre i rossoblù vogliono una decina di milioni oppure il pagamento dell'intero stipendio di Nainggolan più un altro paio di milioni. La distanza è abissale. Ecco perché in questo momento Nandez non va considerato in pole”, si legge.