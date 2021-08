Pedullà – Prima intesa Nainggolan-Cagliari, poi si chiude per Nandez all’Inter

Dialoghi in corso anche in queste ore tra le due società per arrivare alla chiusura della doppia trattativa

Alessandro Cosattini

Ormai ci siamo, Nahitan Nandez è sempre più vicino all'Inter e Radja Nainggolan è pronto a tornare a Cagliari. Dialoghi costanti tra i due club per arrivare alla chiusura delle due trattative nel minor tempo possibile, a maggior ragione dopo la rottura del crociato di Rog nel Cagliari. Così Alfredo Pedullà su Twitter ha aggiornato sulla situazione: