GdS – Inter, colpo Nandez last minute? Resterà suggestione a meno che…

Il nome del jolly uruguaiano ancora in orbita Inter: ecco le ultimissime a meno di due giorni dal termine del mercato

Il nome di Nahitan Nandez ancora in orbita Inter, anche in queste ultimissime ore di mercato. È stato a un passo dai nerazzurri prima dell’addio di Romelu Lukaku, poi però la società ha chiuso il colpo Denzel Dumfries. E ora? Ne parla La Gazzetta dello Sport: “Il mercato in entrata dell’Inter è chiuso, a meno di sorprese. Non arriverà una quinta punta (resta Satriano) e la suggestione Nandez rimarrà tale, a meno che non esca un centrocampista, oltre ad Agoume”, si legge.