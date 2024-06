Come riportato da Sky Sport, l'Inter ha fatto un sondaggio per Dan Ndoye in caso di addio di Dumfries: ecco il prezzo

Alessandro Cosattini Redattore 4 giugno 2024 (modifica il 4 giugno 2024 | 23:34)

Nome nuovo per il mercato dell'Inter. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha fatto un sondaggio per Dan Ndoye. È un profilo valutato in caso di addio di Denzel Dumfries.