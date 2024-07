Inter, Ndoye l’osservato speciale numero uno ai quarti di Euro 2024: tra prezzo e rischio asta

L'osservato speciale di casa Inter ai quarti di finale di Euro 2024 è Dan Ndoye . Il club monitorerà con attenzione anche i nerazzurri ancora impegnati in Germania, ma per il mercato in entrata guarda soprattutto all'esterno di proprietà del Bologna, che sarà in campo con la sua Svizzera contro l'Inghilterra.

Il Bologna per il cartellino dell'esterno parte da una richiesta di 25 milioni di euro, ma gli estimatori aumentano dopo Euro 2024 e il prezzo può salire. Ndoye sta infatti facendo molto bene con la sua nazionale (ha giocato tutte e 4 le partite e segnato 1 gol) e anche in Premier (Man United su tutti), Liga e Bundesliga osservano con attenzione il classe 2000. Può dunque nascere una vera e propria asta di mercato per Ndoye, come spera il Bologna. L'Inter per ora monitora gli sviluppi della situazione, a maggior ragione dopo il lungo stop di Buchanan.