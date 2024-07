Fabrizio Romano aggiorna sulle strategie di mercato di casa Inter dopo l'infortunio di Buchanan. Ecco le parole del giornalista al canale YouTube di mondopengwin: “L’Inter stava già pensando a un esterno e con l’infortunio di Buchanan c’è anche una necessità numerica ora, di aggiungere un altro giocatore. Non credo si andrà su un esterno super costoso come Cancelo, per le condizioni economiche.