L’Inter continua a lavorare su un nome in particolare, nonostante le smentite di rito. La trattativa non è ancora nel vivo, ma i dialoghi proseguono: è lui il preferito di Simone Inzaghi per rinforzare l’attacco. Ecco quanto sottolineato dal Corriere dello Sport su Albert Gudmundsson. “Vero è che in viale Liberazione continuano a gettare acqua sul fuoco, insistendo che l’attacco è già a posto così e che non ci saranno novità. In realtà, su Gudmundsson si continua a lavorare.