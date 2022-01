Inter, no a Origi per l’attacco: pronto l’all-in per un altro nome in estate

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi nell'immediato, ma anche in vista del futuro

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi nell'immediato, ma anche in vista del futuro. In chiusura per l'attacco c'è Felipe Caicedo, poi in estate ci sarà l'assalto all'erede di Edin Dzeko (per i prossimi anni, non per subito). Come svelato da La Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri è stato proposto nelle scorse settimane Divock Origi per l'attacco. No secco dell'Inter: la prima scelta è Gianluca Scamacca del Sassuolo ed è pronto un all-in in estate.