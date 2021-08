Inter, c’è un nome su tutti tra gli osservati speciali per l’attacco del futuro

Tra presente e futuro: c'è un giocatore su tutti che piace a società e allenatore per l'attacco nerazzurro

C'è un nome su tutti che l'Inter osserva per l'attacco del futuro. I nerazzurri ci hanno pensato e provato già in questa finestra di mercato, ma hanno trovato il muro del Sassuolo. Il calciatore in questione è Giacomo Raspadori, che piace sia a Simone Inzaghi che alla dirigenza interista. Beppe Marotta ha sondato il terreno coi neroverdi, ma ha trovato un muro altissimo per questa stagione. L'Inter ne osserverà attentamente la crescita e non è da escludere un nuovo tentativo in futuro: è un giocatore molto apprezzato per carta d'identità (classe 2000) e caratteristiche.