Inter, Vidal e Tonali? Deciso chi farà posto: lo vogliono a Torino. In cambio un nome per Conte

L’Inter continua a sondare il mercato, in attesa di affondare i colpi per la prossima stagione. Che, per i nerazzurri, dovrà essere quella del definitivo ritorno ai massimi livelli, in Italia e in Europa. Da Viale della Liberazione si muovono per rinforzare soprattutto il centrocampo. I nomi in primo piano sono sempre quelli di Arturo Vidal e Sandro Tonali. Per acquisti importanti, però, dovranno esserci comunque delle cessioni. A questo proposito, c’è da registrare l’interesse del Torino per Roberto Gagliardini. Chissà che non possa esserci uno scambio con Armando Izzo, da sempre un profilo molto gradito a Conte. Scrive Tuttosport:

“… Sempre a Milano, ma sponda Inter, gioca invece quel Roberto Gagliardini che al Toro porterebbe in dote una tecnica apprezzabile, ma soprattutto tanto dinamismo e talenti nella lettura tattica della partita importanti. Gagliardini che la dirigenza granata aveva sondato la scorsa estate, e nel momento in cui l’Inter si era fatta sotto per Armando Izzo“.

(Fonte: Tuttosport)