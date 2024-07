Non solo Alessandro Buongiorno, molto vicino al Napoli. Tra le stanze della sede dell’Inter è spuntato un altro nome secondo il Corriere dello Sport per la difesa. “Cambio di piani. Invece che puntare su un altro esterno, per coprire il vuoto “aperto” dall’infortunio di Buchanan, l’Inter andrà a caccia di un difensore centrale. La motivazione è facilmente comprensibile: in questo modo, Carlos Augusto verrebbe liberato, tornando sulla fascia sinistra a fare il vice Dimarco e non più il vice-Bastoni, spot che sarebbe destinato alla new-entry. Tra l’altro, c’è già un nome che ha cominciato a circolare nelle stanze di viale Liberazione: si tratta di Hermoso, appena uscito dal contratto con l’Atletico, ma ancora senza una nuova squadra, seppure molto corteggiato”, si legge.