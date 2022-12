Inter, a Inzaghi piace molto questo nome per la difesa: servono 10 milioni

Un nome che ritorna per la difesa dell’Inter. Si tratta di un profilo molto apprezzato da Simone Inzaghi, svela La Repubblica

Un nome che ritorna per la difesa dell’Inter. Si tratta di un profilo molto apprezzato da Simone Inzaghi per il reparto arretrato, svela La Repubblica.

“Rodrigo Becao piace molto a Simone Inzaghi. Può lasciare Udine per una cifra vicina ai 10 milioni di euro”, si legge. Il classe 1996 è considerato un profilo pronto per presente e futuro per rinforzare la difesa nerazzurra. Soprattutto dall’allenatore appunto…