Lukaku via? Zapata, Vlahovic e… spunta un terzo nome nuovo per l’Inter

La società nerazzurra inizia a guardarsi attorno per l'eventuale sostituzione di Big Rom: sono tre i profili monitorati

C’è un terzo nome da segnare per l’eventuale dopo Romelu Lukaku in casa Inter. Lo fa Il Giornale, che rilancia un’altra candidatura per l’attacco dei nerazzurri proprio in queste ore: “Partisse Lukaku, l’Inter potrebbe bussare all’Atalanta per Zapata o alla Fiorentina per Vlahovic. Senza dimenticare Jovic del Real Madrid, vecchio pallino di Ausilio”, si legge. Decisamente più indietro rispetto agli altri due, ma c’è anche il nome dell’attaccante in uscita dai Blancos per il reparto avanzato nerazzurro.