Inter, proposto nome nuovo per la fascia sinistra: “Gradimento della società”

Beppe Marotta e Piero Ausilio gradiscono. C'è un nome nuovo per la fascia sinistra dell'Inter, emerso nelle ultime ore per il ruolo di vice-Perisic da qui a fine stagione. Ne parla calciomercato.com: "Nelle ultime ore intermediari hanno proposto all'Inter di sondare l'esterno del Lipsia, Angelino, ma l'operazione è difficilmente raggiungibile in presto e sebbene ci sia gradimento della società, sarà difficile arrivare a lui a gennaio", si legge.