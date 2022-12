Inter, nome inedito sul taccuino di Ausilio in Qatar: “Può valere un investimento”

Un nome nuovo e inedito per il mercato dell’Inter. Lo svela oggi il CorSport e ha attirato l’attenzione degli scout ai Mondiali in Qatar

Un nome nuovo e inedito per il mercato dell’Inter. Lo svela oggi il Corriere dello Sport ed è un giocatore che ha attirato l’attenzione degli scout nerazzurri proprio ai Mondiali in Qatar.

“Sul taccuino Mondiale nerazzurro – Ausilio e Baccin si sono appena scambiati il testimone in Qatar – è comparso un nome inedito: è quello di Preciado, laterale destro dell’Ecuador, appena eliminato dalla rassegna iridata. Preciado, però, ha fatto in tempo a farsi notare: è veloce e spinge con continuità, essendo capace di agire sia da terzino puro sia da esterno a tutta fascia. Gioca già in Europa: nel gennaio 2021 infatti i belgi del Genk lo hanno prelevato dall’Independiente del Valle. A febbraio compirà 25 anni, ma Preciado ha importanti margini di crescita. Potrebbe valere un investimento per il futuro, ovviamente solo a cifre contenute”, si legge.