Fisico e talento top: il nome tutto nuovo che ha stregato l’Inter. E’ lui la chiave-Lautaro?

C’è un nome nuovo per il mercato dell’Inter e che potrebbe anche rientrare eventualmente nell’affare Lautaro-Barcellona. Secondo quanto riportato in Spagna da Mundo Deportivo, infatti, i nerazzurri avrebbe piazzato il mirino su Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, per tutti Emerson, talentuoso terzino destro brasiliano classe 1999 attualmente in prestito al Betis Siviglia in prestito dai blaugrana. Gran talento e con un fisico da paura, Emerson ha fornito ottime prestazioni che, oltre a quelle dell’Inter, hanno attirato su di lui anche le attenzioni del Tottenham di Josè Mourinho.

Secondo Transfermarkt, il suo valore si aggira attualmente sui 18 milioni di euro. Prima che piombasse sul mondo l’emergenza coronavirus, il costo del cartellino aveva toccato anche i 20 milioni. Anche il Barcellona starebbe facendo delle riflessioni sul suo conto, dato che potrebbe anche rientrare alla base in caso di partenza di Semedo. Tre gol e 5 assist in 24 presenze stagionali, Emerson ha già debuttato con la maglia del Brasile.

(Fonte: Mundo Deportivo)