De Vrij sempre più lontano dall’Inter: “Club segue questo nome per sostituirlo”

L'Inter in estate è pronta a valutare offerte per il difensore olandese: ecco la prima scelta in caso di cessione

Alessandro Cosattini

L’Inter pensa sì al campo, ma anche alla prossima stagione. Tra i vari impegni della squadra di Simone Inzaghi, la dirigenza si muove per rinforzare la rosa nerazzurra. C’è un nome in particolare per la difesa, come riportato da Calciomercato.com. “Stefan de Vrij sempre più lontano dall'Inter. Il centrale olandese, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe partire in estate. Al suo posto i nerazzurri seguono Bremer”, si legge.