Sky – Inter, mercato di occasioni: Ginter per giugno, un nome su tutti a gennaio

La strategia dei dirigenti dell'Inter secondo Sky Sport: ecco i piani per gennaio, con un nome in pole position

Sky Sport illustra i piani di tutte le squadre di Serie A per il mercato invernale (iniziato oggi). Strategia chiara per i dirigenti dell’Inter, come evidenziato anche dal sito: “Sarà un mercato di gennaio a caccia di occasioni per i nerazzurri. Se non ci saranno uscite – possibili le partenze di Vecino e Kolarov – allora non arriveranno rinforzi. Tra i nomi monitorati con attenzione c’è sempre quello di Nahitan Nandez del Cagliari. Ginter, che non rinnoverà con il Borussia Monchengladbach, è più un obiettivo per giugno”, si legge.