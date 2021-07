Inter, due nomi in pole per il dopo Hakimi: “Ecco le cifre e le condizioni”

Prezzo e formule per le prime scelte per la fascia destra dei nerazzurri in vista della prossima stagione

Alessandro Cosattini

L’Inter sonda il mercato alla ricerca del miglior erede di Achraf Hakimi. I nerazzurri stanno valutando diverse opzioni per la corsia destra e Il Giorno oggi ha aggiornato sui candidati principali per il ruolo: “La dirigenza interista si prenderà il suo tempo per scegliere un nuovo esterno, probabilmente di fascia destra. Favoriti Dumfries e Bellerin, entrambi costano non meno di 20-25 milioni ma lo spagnolo potrebbe essere ceduto dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Non così l’olandese”, si legge sul quotidiano.