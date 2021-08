Non solo Dzeko: Inzaghi aspetta quest’altro colpo, l’Inter inizia a trattare

I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per soddisfare le richieste di Simone Inzaghi visto l'imminente addio di Lukaku

Edin Dzeko sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter, ma non solo. Oltre al bosniaco, pronto a lasciare la Roma per vestire nerazzurro, Simone Inzaghi ha chiesto un altro attaccante alla società visto l’imminente addio di Romelu Lukaku (nelle prossime ore sarà a Londra per le visite mediche con il Chelsea). Come riportato da Calciomercato.com, “i colpi lì davanti non sono finiti, Inzaghi attende anche Zapata e presto l’Inter si metterà a trattare con l’Atalanta”.