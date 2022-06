Inter, lunedì caldo: in agenda novità per Bellanova e Dybala. Gli scenari

Doppio appuntamento di mercato lunedì per l’Inter. Sono attese novità sul fronte Paulo Dybala, ma non soltanto. Ecco quanto evidenziato dal sito del Corriere della Sera, a firma Gianluca Di Marzio (esperto di mercato di Sky): “Lunedì prossimo infatti è previsto un contatto telefonico per avere aggiornamenti sulla situazione legata a Paulo Dybala dopo il vertice in sede dei giorni scorsi con l’entourage dell’argentino. Per questa operazione c’è margine di manovra, perché la distanza economica tra richiesta e offerta (i nerazzurri hanno proposto un contratto da 5 milioni e mezzo più bonus) è ritenuta colmabile da entrambe le parti per avvicinarsi ulteriormente e puntare alla fumata bianca. Inoltre non è del tutto escluso che si possa optare per un nuovo incontro di persona.