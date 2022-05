Inter, il ‘nuovo’ Suarez nel mirino: “Ecco l’identikit e il prezzo per il colpo”

L’Inter continua a monitorare Agustin Alvarez: ecco di chi si tratta e il prezzo per il colpo argentino in attacco

L’Inter continua a monitorare Agustin Alvarez . I dirigenti nerazzurri osservano i più vicini Paulo Dybala e Gianluca Scamacca per l’attacco, ma guardano anche in Sudamerica per presente e futuro dell’attacco. Così La Gazzetta dello Sport parla del 21enne.

“Poco più di un anno fa, in occasione di una “missione” sudamericana guidata da Baccin, vice direttore sportivo e braccio destro di Ausilio, l’Inter iniziò a raccogliere informazioni su quello che in Uruguay è considerato il nuovo “Pistolero”. Ha 21 anni, gioca al centro dell’attacco proprio come Suarez e con ogni probabilità consentirà al Penarol di realizzare la cessione più ricca della sua storia. Alvarez finì sotto i riflettori in patria già prima di debuttare da “pro”, merito delle 115 reti realizzate in 175 partite nelle giovanili del Carbonero. Da quando è in prima squadra, vanta un registro di 34 gol e 10 assist in 86 partite ufficiali, con tanto di debutto in nazionale già consumato. E’ una classica punta centrale, di quelle abituate a fare a spallate con i difensori rivali e con il chiodo fisso del gol.