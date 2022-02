Inter, spunta un nome nuovo per l’attacco: “Occhi sul nuovo Suarez, è del 2001”

Scamacca e non solo: i dirigenti dell'Inter guardano con attenzione anche al Sudamerica per l'attacco del futuro

Il nome di Gianluca Scamacca in cima alla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco in estate, ma non soltanto. I dirigenti nerazzurri hanno anche altri nomi sul taccuino per il reparto avanzato e grandhotelcalciomercato.com, sito dell’esperto Gianluca Di Marzio, ne svela uno nuovo. Si tratta di Agustin Alvarez Martinez, detto El Canario. “Centravanti classe 2001, piace a numerosi club europei: il suo agente ha incontrato l'Inter, la Fiorentina e il Milan. Summit interlocutori per introdurre un discorso da sviluppare eventualmente in estate. Alto 180 centimetri, è una prima punta dalle spiccate doti realizzative. Finalizzazione, tecnica, intelligenza nei movimenti. Caratteristiche che gli sono valse l'appellativo di "nuovo Suarez". Ed effettivamente una certa somiglianza c'è, sebbene sia presto per fare paragoni.