"C'è la sensazione che sia giunto il momento per il Celtic di monetizzare ma finora il club scozzese non si è fatto intimidire e non ha accettato le due offerte dell'Atalanta. E' stato riferito che anche il Chelsea si è unito alla corsa per il regista che è un obiettivo anche del Liverpool, visto che Slot sta ricostruendo il suo centrocampo e vedere in O'Riley un uomo giusto. In Inghilterra si dice che il Southampton abbia mostrato l'interesse più concreto ma stia pensando anche a Fabio Carvalho del Liverpool, considerato come alternativa ad O'Riley"