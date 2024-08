GdS – Chiesa fuori dal progetto Juve. E il prezzo cala: club disposto a scendere fino a…

L'esterno bianconero non rientra più nei piani della Juventus che potrebbe metterlo subito sul mercato per non perderlo a zero

"Fino a qualche settimana fa la Juve sperava di monetizzare l’uscita di Chiesa per una cifra considerevole, attorno ai 25-30 milioni. Il tempo però non è amico della Juve, dal momento che l’attaccante (senza il rinnovo del contratto) potrebbe firmare con qualsiasi altro club a partire da gennaio, sfilandosi completamente a zero con l’ultimo anno in maglia bianconera come da contratto. È braccio di ferro tra le parti perché, almeno ad oggi, Chiesa non sembra essere intenzionato a cambiare aria in tempi brevi: fin qui, infatti, ha rimandato tutte le possibilità di scelta, ostacolando anche il mercato della Juve", scrive Gazzetta.it.