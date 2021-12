CM – Inter e Juve, occasione a centrocampo dal PSG: “Può dire addio”

Il nome di Leandro Paredes di nuovo accostato all'Inter: può lasciare il PSG per giocare con più continuità

Un possibile esubero di casa PSG accostato all’Inter. Lo svela Calciomercato.com, che fa un nome per i nerazzurri in vista delle prossime finestre di mercato: “Leandro Paredes, accostato a più riprese sia all’Inter che alla Juve, non sta trovando tanto spazio in questo avvio di stagione e sta valutando con il suo entourage la possibilità di cambiare aria nonostante un’offerta di rinnovo del contratto arrivata nei giorni scorsi da Leonardo”, si legge.