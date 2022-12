Inter, occasioni Kessié-Smalling: l’inglese si è offerto, l’ivoriano via dal Barça?

Il club nerazzurro valuta le due opportunità di mercato per rinforzare difesa e centrocampo della squadra di Inzaghi

Alessandro De Felice

L'Inter va a caccia delle occasioni. Il club nerazzurro monitora il mercato degli svincolati e dei calciatori scontenti e pronti a cambiare aria.

Tra questi ci sono Franck Kessié e Chris Smalling. Secondo Tuttosport, il primo non è soddisfatto dell'impiego finora con Xavi, mentre il secondo potrebbe non rinnovare il contratto con la Roma, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il quotidiano riferisce che il contratto di Smalling con la Roma prevede il rinnovo automatico nel caso in cui giochi il 50% delle sfide, ma con l'ok definitivo del calciatore inglese. Al momento, il difensore si sta guardando attorno e tra le squadre contattate dal suo agente James Fetherstone c'è anche l'Inter.

Il club nerazzurro è consapevole di dover cambiare alcuni elementi in difesa - con le scadenze di Skriniar, De Vrij, Darmian, D'Ambrosio e il prestito con diritto di Acerbi da risolvere - e valuta il profilo.

Per quanto riguarda Kessié, ieri il suo procuratore Atangana era a Barcellona per parlare con il club catalano, e in particolare col direttore sportivo Alemany. Le parti si sono date appuntamento per la seconda parte di gennaio.

Secondo la radio 'Cadena Cope', sono già arrivate due offerte per Kessié, una dall'Inghilterra e due dall'Italia. Le squadre in lizza sono Inter e Napoli, entrambe in ottica giugno, ma che potrebbero approfittare di un eventuale prestito a fine gennaio e accaparrarselo pagando solo cinque dei dodici mesi di ingaggio.