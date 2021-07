Inter, occhi su Sepe? Per il portiere anche un’altra ipotesi in Serie A

L'aggiornamento sul futuro dell'estremo difensore che con l'arrivo di Buffon lascerà il Parma per restare nella massima serie

La possibile partenza in prestito di Ionut Radu porta l'Inter a tenere gli occhi aperti alla ricerca di un eventuale innesto come vice Handanovic. I nerazzurri già da qualche settimana hanno messo gli occhi su Luigi Sepe, in partenza da Parma, ma non sono gli unici. Secondo Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, su di lui ci sarebbe anche il Genoa.