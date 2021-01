Sky – Eriksen è sul mercato, ma per ora nessuna offerta. In attacco l’Inter…

Priorità cedere. Questa è quella dell’Inter. E il nome sulla bocca di tutti, in questo mercato di gennaio, è di nuovo quello di Eriksen. Come un anno fa del resto. Ma allora c’era grande entusiasmo nell’ambiente per il suo arrivo. Questa volta invece è il nome in uscita dopo che il feeling con Conte non è nato. A Skysport spiegano che non sono arrivate, almeno per il momento, offerte per il danese. Neanche dal PSG. Dovesse andare via l’Inter proverebbe a portare a Conte un centrocampista utile per il suo progetto (dato che è partito pure Nainggolan). Potrebbe partire anche Pinamonti. E in quel caso i dirigenti nerazzurri cercherebbero un attaccante per rinforzare il reparto formato da Lukaku, Lautaro e Sanchez.

(Fonte: SS24)