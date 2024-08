Prosegue serrata la trattativa tra l'Inter e l'Independiente Rivadavia per il passaggio di Tomas Palacios in nerazzurro

Prosegue serrata la trattativa tra l'Inter e l'Independiente Rivadavia per il passaggio di Tomas Palacios in nerazzurro. Nel pomeriggio i rappresentanti del club argentino e gli intermediari hanno avuto un incontro in sede per incontrare la dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i colloqui hanno dato esito positivo ma la trattativa non è ancora chiusa al 100%, si spera di avere il giocatore in Italia a inizio settimana prossima.