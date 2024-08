Rabiot, per i bookie l’Inter è la soluzione più probabile: le quote

Per i bookie il futuro del francese è in Italia, il club nerazzurro la soluzione più probabile

Terminato il contratto con la Juventus, Adrien Rabiot è ancora senza una squadra a pochi giorni dalla fine del mercato. Intanto L'Equipe oggi ha parlato di un interesse nei confronti del centrocampista francese da parte di Inter, Bayern Monaco e Atletico Madrid che avrebbero contattato il suo entourage. Per il momento ciò non ha portato ad alcun accordo, ma la situazione è in evoluzione. Tanto che per i bookie il futuro del francese è in Italia.