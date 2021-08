Pedullà – Inter, offerti 50 mln per Vlahovic: no Fiorentina. Proposto Kean. E Zapata…

Lukaku ha accettato l'offerta del Chelsea e ora i Blues preparano una proposta più alta per convincere l'Inter

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Lukaku ha accettato l'offerta del Chelsea e ora i Blues preparano una proposta più alta per convincere l'Inter. I nerazzurri, poi, pensano all'alternativa: per l'esperto di mercato, la prima scelta resta Zapata mentre è stato proposto Kean. In giornata è stato fatto anche un tentativo per Vlahovic con una proposta da 50 milioni, respinta però dalla Fiorentina.