Repubblica – Offerto Telles, ma la vera priorità Inter è un’altra: l’identikit

Da sinistra a destra: gli aggiornamenti in chiave mercato sulle due corsie laterali dei nerazzurri

All’Inter nelle scorse ore è stato offerto Alex Telles come possibile rinforzo per la corsia mancina verso la nuova stagione. Il terzino sinistro brasiliano, in uscita dal Manchester United, è stato proposto anche alla Roma e ad altre squadre inglesi proprio nelle scorse ore. Qual è la posizione dell’Inter su Telles?