FCIN1908 – Inter, piace Noah Okafor: i dettagli. E occhi su un talento della Ligue 1

Il mercato di gennaio si avvicina e l'Inter è pronta a valutare diverse opzioni per rinforzare la rosa, anche in ottica futura. Secondo quanto appreso da FCinter1908.it, tra i profili cerchiati dalla dirigenza nerazzurra c'è Noah Okafor, esterno svizzero di origini nigeriane classe 2000 in forza al Salisburgo. Okafor, in scadenza di contratto nel 2024, ha segnato 10 gol in stagione, uno dei quali al Milan in Champions League, dove ha chiuso il suo girone con 3 reti complessive. L'Inter ha messo gli occhi su di lui, anche se Milan e altri club sono in corsa.