Inter, Okoye in lista per la porta: ecco quanto guadagna all’Udinese

C’è anche Maduka Okoye nel mirino dell’Inter per la porta, per il ruolo di vice-Sommer. È tra i profili monitorati, anche se in pole al momento resta Bento. Il portiere nigeriano è sotto contratto con l’Udinese al 30 giugno 2027 e ha un ingaggio di circa 640 mila euro, uno dei più bassi della rosa dei friulani. Valutazioni in corso per i dirigenti dell’Inter, si cerca il miglior portiere per presente e futuro.