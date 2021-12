CM – L’Inter ha fretta di chiudere per Onana: c’è la fila per il colpo a zero

La dirigenza dell'Inter si sta già muovendo per il possibile colpo a zero in porta per la nuova stagione: ecco la situazione

Alessandro Cosattini

Inter al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno. La dirigenza si sta muovendo alla ricerca di possibili opportunità e una di queste è André Onana. Queste le ultime sul futuro del portiere: “L'Inter prova a stringere i tempi per mettere sotto contratto il portiere Andre Onana, che si libererà a parametro zero dall'Ajax. I nerazzurri hanno fretta di chiudere vista la folta concorrenza: sull'estremo difensore camerunense ci sono anche Barcellona, Napoli, Atlético Madrid, Monaco, Lione, Villareal e Nizza”, si legge su Calciomercato.com.