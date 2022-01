Romano: “Inter-Onana, accordo mai stato in dubbio. A breve la firma”

L'esperto di calciomercato internazionale conferma: André Onana diventerà a breve un nuovo portiere dell'Inter

Ci siamo: André Onana diventerà prestissimo un nuovo portiere dell’Inter. Intesa totale tra le parti, manca solo la firma sul nuovo contratto. Lo annuncia Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, sul suo profilo Twitter. “L’accordo di André Onana con l'Inter non è mai stato in dubbio. Da completare a breve per la stagione 2022/23 come parametro zero e non per gennaio. Non servono colloqui con l'Ajax. Ripeto: è solo questione di tempo, il contratto sarà firmato a breve”, si legge.